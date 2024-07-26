Двухлетний ребенок погиб во время взрыва в многоэтажке Ульяновска

Двухлетний ребенок погиб во время неустановленного взрыва в многоэтажке в Ульяновске, еще трое взрослых получили ранения, сообщает Zakon.kz.

Пострадавшим оказывают медпомощь.



Как пишет пресс-служба МЧС РФ, дом не газифицирован, что именно хлопнуло в одной из квартир на третьем этаже установит следствие и пожарно-техническая экспертиза.

Жителей эвакуировали.

В данное время пожарные тушат здание.





"Для жильцов развернут пункт временного размещения в гостинице. Всего на месте работают 68 специалистов и 22 единицы техники. Дальнейшая информация уточняется", – рассказали в министерстве.





Ранее сообщалось, что пожарные не допустили взрыв при крупном пожаре в Жетысуской области.