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Двухлетний ребенок погиб во время взрыва в многоэтажке Ульяновска

пожар в России, фото - Новости Zakon.kz от 26.07.2024 21:24 Фото: скриншот видео
Двухлетний ребенок погиб во время неустановленного взрыва в многоэтажке в Ульяновске, еще трое взрослых получили ранения, сообщает Zakon.kz.

Пострадавшим оказывают медпомощь.

Как пишет пресс-служба МЧС РФ, дом не газифицирован, что именно хлопнуло в одной из квартир на третьем этаже установит следствие и пожарно-техническая экспертиза.

Жителей эвакуировали.

В данное время пожарные тушат здание.


"Для жильцов развернут пункт временного размещения в гостинице. Всего на месте работают 68 специалистов и 22 единицы техники. Дальнейшая информация уточняется", – рассказали в министерстве.


Ранее сообщалось, что пожарные не допустили взрыв при крупном пожаре в Жетысуской области.

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