Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Послание Токаева - 2023 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Эфиопия запретила туристам вывозить произведенный в стране кофе

Эфиопия запретила вывозить кофе Фото: pixabay
Власти Эфиопии временно запретили авиапассажирам вывозить произведенный в стране кофе, сообщает Zakon.kz.
"В связи с введением таможенными властями Эфиопии нового порядка временно запрещен вывоз авиапассажирами эфиопского кофе в любом виде и любых количествах", – говорится в сообщении посольства РФ.

Дипломаты призвали россиян учитывать эту информацию при планировании поездок, чтобы избежать неприятных ситуаций в эфиопском аэропорту.

Ранее сообщалось, что Эфиопия подала заявку на вступление в БРИКС и надеется на положительное решение государств-членов объединения.

Читайте также

взрыв в Иране
В Иране во время взрыва на НПЗ погиб рабочий
флаг
Ситуация в Украине: киевлянку подозревают в продаже украинок в рабство, прибыла первая партия танков США
АЭС Фукумима
Китай резко сократил импорт морепродуктов из Японии из-за сброса воды с АЭС "Фукусима"
Елена Беляева
Эфиопия
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Как получить все пенсионные накопления сразу
Как забрать все свои пенсионные накопления сразу
Кому астрологи обещают лавину денег в начале следующего года
Кому астрологи обещают лавину денег в начале следующего года
Казахстанец получил новый iPhone из рук главы Apple
Казахстанец купил в Америке новый iPhone и случайно встретился с главой Apple
Астрологи рассказали, кто в октябре будет купаться в деньгах и любви
Астрологи рассказали, кто в октябре будет купаться в деньгах и любви
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления