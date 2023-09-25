Эфиопия запретила туристам вывозить произведенный в стране кофе

Власти Эфиопии временно запретили авиапассажирам вывозить произведенный в стране кофе, сообщает Zakon.kz.

"В связи с введением таможенными властями Эфиопии нового порядка временно запрещен вывоз авиапассажирами эфиопского кофе в любом виде и любых количествах", – говорится в сообщении посольства РФ.

Дипломаты призвали россиян учитывать эту информацию при планировании поездок, чтобы избежать неприятных ситуаций в эфиопском аэропорту.

Ранее сообщалось, что Эфиопия подала заявку на вступление в БРИКС и надеется на положительное решение государств-членов объединения.