Эфиопия запретила туристам вывозить произведенный в стране кофе
Фото: pixabay
Власти Эфиопии временно запретили авиапассажирам вывозить произведенный в стране кофе, сообщает Zakon.kz.
"В связи с введением таможенными властями Эфиопии нового порядка временно запрещен вывоз авиапассажирами эфиопского кофе в любом виде и любых количествах", – говорится в сообщении посольства РФ.
Дипломаты призвали россиян учитывать эту информацию при планировании поездок, чтобы избежать неприятных ситуаций в эфиопском аэропорту.
Ранее сообщалось, что Эфиопия подала заявку на вступление в БРИКС и надеется на положительное решение государств-членов объединения.
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