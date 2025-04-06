Запрет на вывоз сжиженного газа планируют продлить в Казахстане

Продлить запрет на вывоз из страны сжиженного газа и пропана планируют в Казахстане с 14 мая 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий проект приказа Министерства энергетики опубликован на портале "Открытые НПА" и доступен для публичного обсуждения до 21 апреля.

В проекте приказа сообщается, что речь идет о введении полугодового запрета на вывоз сжиженного нефтяного газа, пропана и бутана.

"Запрет коснется автомобильного и железнодорожного транспорта. Такая мера необходима для обеспечения сжиженным нефтяным газом внутреннего рынка страны", – говорится в документе.

В ноябре 2024 года запрет на вывоз сжиженного нефтяного газа автомобильным и железнодорожным транспортом с территории Казахстана продлили на шесть месяцев. Его срок должен был подойти к концу в апреле 2025 года.