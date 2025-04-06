Запрет на вывоз сжиженного газа планируют продлить в Казахстане
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Продлить запрет на вывоз из страны сжиженного газа и пропана планируют в Казахстане с 14 мая 2025 года, сообщает Zakon.kz.
Соответствующий проект приказа Министерства энергетики опубликован на портале "Открытые НПА" и доступен для публичного обсуждения до 21 апреля.
В проекте приказа сообщается, что речь идет о введении полугодового запрета на вывоз сжиженного нефтяного газа, пропана и бутана.
"Запрет коснется автомобильного и железнодорожного транспорта. Такая мера необходима для обеспечения сжиженным нефтяным газом внутреннего рынка страны", – говорится в документе.
В ноябре 2024 года запрет на вывоз сжиженного нефтяного газа автомобильным и железнодорожным транспортом с территории Казахстана продлили на шесть месяцев. Его срок должен был подойти к концу в апреле 2025 года.
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