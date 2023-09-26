Британский премьер: До выхода ИИ из-под контроля остался всего год

У человечества, возможно, остался всего один год для того, чтобы предотвратить выход искусственного интеллекта из-под контроля. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Telegraph, Риши Сунак выступил с громким заявлением незадолго до того, как в Великобритании по его инициативе должен будет пройти саммит, посвященный проблемам ИИ. Премьер предупредил, что информационные технологии развиваются стремительно, и теоретически ими могут воспользоваться террористы. До появления нового поколения систем ИИ остается всего год, который нужно использовать человечеству, чтобы обезопасить себя.

Британские власти опасаются, что следующее поколение ИИ-систем, которое будет по всем параметрам превосходить нынешние аналоги вроде ChatGPT, попадет не в те руки и нанесет ущерб людям. Например, в правительстве Великобритании предупредили, что искусственный интеллект способен снабжать людей информацией о разработке биологического оружия. Особую озабоченность у властей страны вызывает возможность использования ИИ в злонамеренных целях – для терактов, кибератак и так далее.

В ноябре по инициативе Риши Сунака в Великобритании планируют провести глобальный саммит по безопасности, посвященный искусственному интеллекту и связанным с ним угрозам. В съезде примут участие представители примерно двадцати стран. На саммите британский премьер-министр, вероятно, потребует от ключевых разработчиков ИИ предоставить гарантии, что их новые разработки не будут представлять опасность для человечества.

С позицией британских властей согласны и некоторые разработчики ИИ, которые рекомендовали относиться к своим детищам "не менее серьезно, чем к атомному оружию". Учитывая, что следующее поколение ИИ-систем может быть в сто раз мощнее нынешнего, это не пустое хвастовство.

Впрочем, пока что искусственный интеллект не пытается уничтожить или поработить человечество. Вместо этого он занят намного более прозаичными вещами – например, проводит свадьбы в Алматы.