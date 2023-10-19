Британский премьер Риши Сунак прибыл в Израиль

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак прибыл с официальным визитом в Израиль. Он обсудит с властями страны напряженную политическую ситуацию на Ближнем Востоке, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает The Telegraph 19 октября, в ходе своего визита Риши Сунак встретится с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом Ицхаком Герцогом. После этого он планирует посетить другие страны региона.

Перед поездкой британский премьер заявил, что выражает соболезнования в связи с гибелью мирных жителей Израиля и сектора Газа в результате нападения ХАМАС на Израиль. Он также призвал не допустить дальнейшей эскалации конфликта в регионе.





"Смерть каждого мирного жителя – трагедия. И слишком много жизней потеряно из-за чудовищного акта террора со стороны ХАМАС", – сказал Риши Сунак.

Ранее в Израиле побывал президент США Джо Байден. После его визита Израиль разрешил Египту отправить в осажденный сектор Газа первую партию гуманитарной помощи.

Боевики палестинского движения ХАМАС атаковали Израиль 7 октября. Они захватили десятки заложников и устроили резню в нескольких пограничных израильских поселениях. ЦАХАЛ вытеснила боевиков с территории Израиля, ответила мощным ударом по сектору Газа и взяла его в осаду. Ситуация в Газе сейчас близка к гуманитарной катастрофе. ООН утверждает, что в секторе не хватает мешков для трупов, чтобы собрать тела всех погибших. Многие мирные жители лишены доступа к чистой питьевой воде и едят не чаще раза в день. Израиль настаивает на немедленном освобождении всех захваченных ХАМАСом заложников.



Все новости о конфликте между палестинскими боевиками и Израилем – в этом сюжете.