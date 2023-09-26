Купюру номиналом 10 тыс. долларов продали на аукционе за 228,7 млн тенге

Купюру номиналом 10 тыс. долларов, выпущенную Федеральной резервной системой США в 1934 году, продали на аукционе за 480 тыс. долларов, сообщает Zakon.kz.

По словам представителей аукционного дома Heritage Auctions, редкая купюра, на которой изображен министр финансов США Салмон П. Чейз, является одним из самых качественных экземпляров, известных на сегодняшний день, сообщает UPI.

Выставленная на аукцион купюра никогда не обращалась и получила оценку "Исключительное качество бумаги" от компании Paper Money Guarantee.



"10 000 долларов США уступают только золотому сертификату номиналом 100 000 долларов США, выпущенному в 1934 году, а из 18 образцов, прошедших оценку PMG, этот образец имеет самую высокую оценку". вице-президент по валюте Heritage Auctions Дастин Джонстон

В 1969 году США прекратили выпуск всех купюр номиналом свыше 500 долларов в связи с их малым использованием. Купюры номиналом 10 тыс. долларов использовались только для перевода денег между банками Федеральной резервной системы.

Купюру продали частному коллекционеру.