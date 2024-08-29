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Как долго останутся в обороте старые купюры номиналом 5 и 10 тысяч тенге

Тенге, деньги, заработная плата, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2024 13:55 Фото: Zakon.kz
Председатель Национального банка Тимур Сулейменов на брифинге 29 августа 2024 года рассказал, нужно ли казахстанцам менять старые купюры номиналом в 5 и 10 тыс. тенге на новые, сообщает Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, как долго будут в обороте старые 5 и 10-тысячные банкноты в связи с выходом новых купюр. 

"Будет период параллельного хождения, мы не будем специально заменять – не будет такого, что скорее принесите старые купюры. В течение двух лет они будут ходить параллельно, а затем будут приниматься до полного исчерпания старых купюр. Беспокоиться не о чем. Если у вас есть старые 5 и 10-тысячные купюры, вы можете ими спокойно платить. Когда они у вас закончатся, банки примут их и поменяют на новые", – заявил в ответ глава Нацбанка Тимур Сулейменов.

29 августа 2024 года в Национальном банке Казахстана (НБК) озвучили решение по базовой ставке.

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