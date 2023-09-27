Легендарный футболист Шевченко стал советником Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский назначил экс-нападающего сборной Украины Андрея Шевченко своим внештатным советником, сообщает Zakon.kz.

Cоответствующий указ опубликован на сайте офиса Зеленского 26 сентября 2023 года. В указе не уточняется, советником по каким вопросам будет Шевченко.

"Назначить Шевченко Андрея Николаевича советником президента Украины (Владимира Зеленского) (вне штата)", – говорится в указе №589/2023.

Шевченко играл в качестве нападающего за киевское "Динамо", "Милан", "Челси" и сборную Украины.

Карьера Шевченко была отмечена многими наградами, самой престижной из которых стал "Золотой мяч" в 2004 году. Он выиграл Лигу чемпионов УЕФА в 2003 году в составе "Милана", а также завоевал различные титулы чемпиона и обладателя кубков в Украине, Италии и Англии. Шевченко также становился финалистом Лиги чемпионов в 2005 и 2008 годах. В 2005 году он был включен в список лучших игроков мира ФИФА.

28 июля 2012 года Шевченко объявил, что уходит из футбола в политику.