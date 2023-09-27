Собака Джо Байдена укусила еще одного агента Секретной службы
Коммандер укусил сотрудника Секретной службы в Белом доме. Сообщается, что сотрудник службы "вступил в контакт с домашним животным и был укушен", сообщает UPI.
Начальник отдела коммуникаций Секретной службы Энтони Гульельми рассказал, что пострадавшему оказали помощь медики. Позже укушенный агент заявил, что с ним все в порядке.
Другая немецкая овчарка Байдена по кличке Майор также покусала сотрудников Секретной службы, Белого дома и работника Службы национальных парков. Инциденты произошли вскоре после вступления Байдена в должность.
По словам представителей Белого дома, несмотря на обучение и время, необходимое для адаптации к новой обстановке, собаку отправили обратно в дом Байденов в штат Делавэр.
По данным организации Judicial Watch, документы Секретной службы свидетельствуют о 10 нападениях Коммандера в течение четырех месяцев с октября 2022 года по январь. Judicial Watch добилась обнародования этих записей в судебном порядке на основании Закона о свободе информации, в котором говорится о "случаях агрессии и укусов с участием собаки семьи Байденов, Коммандера".