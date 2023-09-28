Эксперт объяснила, почему мужчины думают о Римской империи

Историк Мэри Бирд считает, что размышления о Римской империи дают современным мужчинам "безопасное пространство, в котором можно быть мачо", сообщает Zakon.kz.

Один из экспертов рассказал, почему так много мужчин, согласно популярному тренду TikTok, одержимы Римской империей. Хэштег "Римская империя" был просмотрен на TikTok более миллиарда раз. Женщины задавали мужчинам вопрос: как часто вы думаете о Римской империи? Выяснилось, что и молодые, и пожилые мужчины думали о ней очень часто, сообщает Sky News.

Мэри Бирд предположила, что всемирная одержимость объясняется тем, что правление Римской империи – "безопасное пространство, в котором можно быть мачо".

"Это необычно. Римская империя была так давно, что можно потакать своим мачо-фантазиям, не придавая этому особого значения. Я думаю, что именно это и происходит. Полагаю, что такие люди, как я, женщины, работающие с Римской империей, могут рассказать этим мужчинам, что Римская империя немного интереснее, чем им кажется". Мэри Бирд

Мэри Бирд отметила, что у современного общества может быть больше общего с древними римлянами, чем мы думаем.