Кладбище лошадей времен Римской империи раскопали в Германии

В районе немецкого Штутгарта археологи обнаружили кладбище лошадей времен Римской империи, сообщает Zakon.kz.

На кладбище захоронены более сотни животных и один мужчина, пишет Independent. Историки выяснили, что захороненные лошади служили в кавалерийском отряде II века, известном как Ала. Он был больше обычных легионов и насчитывал более 5400 человек. Отряд действовал на территории современной юго-западной Германии.

Фото: independent

По словам археологов, погибших лошадей хоронили на расстоянии около 400 метров от замка конницы и около 200 метров от гражданских поселений. Туши животных перевозили на санях и закапывали в неглубокие ямы в положении на боку.

Фото: independent

Обнаруженные скелеты лошадей указывают на то, что животные погибли не одновременно. Некоторые из них скончались в результате болезней, другие получили травмы. Одна из лошадей была найдена захороненной вместе с двумя кувшинами и небольшой масляной лампой.

"Здесь мы видим особенно тесную связь владельца со своей лошадь. Даже спустя 1800 лет скорбь по поводу смерти этого животного все еще очевидна", – отметила археолог Сара Рот.

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