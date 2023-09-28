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Премьер Грузии: президент Зурабишвили потеряла минимальное доверие

Премьер Грузии: президент Зурабишвили потеряла минимальное доверие Фото: pixabay
Премьер Грузии назвал печальным фактом несогласованные визиты президента в страны Евросоюза и отметил, что правительство в прошлом году ни разу не мешало Зурабишвили совершать поездки, сообщает Zakon.kz.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили потеряла даже минимальное доверие. Об этом заявил премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили, пишет "Sputnik Грузия".

"После того как она сделала очень серьезные заявления, что мы не выполняем обязательства и не заслуживаем статуса страны–кандидата в Евросоюз, естественно, между нами потерялось даже то минимальное доверие, которое было", – сказал премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили.

Гарибашвили назвал печальным фактом несогласованные визиты президента в страны Евросоюза и отметил, что правительство в прошлом году ни разу не мешало Зурабишвили совершать поездки.

"Что касается импичмента, когда человек нарушает конституцию, реагирование обязательно", – подчеркнул премьер–министр.

25 сентября президент Грузии Саломе Зурабишвили без разрешения правительства приехала в Эстонию.

Ранее правящая партия "Грузинская мечта" начала процедуру импичмента Зурабишвили из-за серии ее поездок в Европу, которые не были согласованы с правительством.

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