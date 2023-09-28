Премьер Грузии: президент Зурабишвили потеряла минимальное доверие
Фото: pixabay
Премьер Грузии назвал печальным фактом несогласованные визиты президента в страны Евросоюза и отметил, что правительство в прошлом году ни разу не мешало Зурабишвили совершать поездки, сообщает Zakon.kz.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили потеряла даже минимальное доверие. Об этом заявил премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили, пишет "Sputnik Грузия".
"После того как она сделала очень серьезные заявления, что мы не выполняем обязательства и не заслуживаем статуса страны–кандидата в Евросоюз, естественно, между нами потерялось даже то минимальное доверие, которое было", – сказал премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили.
Гарибашвили назвал печальным фактом несогласованные визиты президента в страны Евросоюза и отметил, что правительство в прошлом году ни разу не мешало Зурабишвили совершать поездки.
"Что касается импичмента, когда человек нарушает конституцию, реагирование обязательно", – подчеркнул премьер–министр.
25 сентября президент Грузии Саломе Зурабишвили без разрешения правительства приехала в Эстонию.
Ранее правящая партия "Грузинская мечта" начала процедуру импичмента Зурабишвили из-за серии ее поездок в Европу, которые не были согласованы с правительством.
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