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Трамп назвал способ предотвратить конфликт в Украине с помощью низких цен на нефть

Трамп назвал способ предотвратить конфликт в Украине с помощью низких цен на нефть Фото: The White House
Бывший президент США Дональд Трамп на митинге в Мичигане заявил, что при снижении стоимости нефти до 40 долларов за баррель Россия "не могла бы себе это позволить" ведение боевых действий, сообщает Zakon.kz

"Цены на нефть были бы такими низкими, что Россия не могла бы себе позволить воевать. Цена бы была $40 за баррель", - заверил кандидат в президенты США, выступая перед своими сторонниками.

Он отметил, что из-за цен по $115 за баррель Россия "сколотила целое состояние" и продолжает зарабатывать.

"Дайте мне еще четыре года, и я покончу с этим ужасным глобализмом, который убивает нашу страну. Я обеспечу возвращение США в качестве величайшей и сильнейшей индустриальной страны", - добавил Трамп.

Ранее Трамп уже заявлял, что добился бы завершения вооруженного конфликта в течение 24 часов, но не раскрывал подробностей и допускал, что Киеву потребуется пойти на территориальные уступки.

Елена Вебер
Трамп Дональд США
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