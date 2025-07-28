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Мир

Трамп дал России 10-12 дней на урегулирование конфликта в Украине

Дональд Трамп, Трамп, президент Америки, президент США, президент Соединённых Штатов Америки , фото - Новости Zakon.kz от 28.07.2025 18:34 Фото: flickr/Gage Skidmore
Президент США Дональд Трамп заявил, что сокращает срок действия ультиматума, выдвинутого России по вопросу урегулирования конфликта в Украине, передает Zakon.kz.

Об этом 28 июля он сообщил журналистам в Шотландии после переговоров с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

"Я установлю новый дедлайн – 10 или 12 дней от сегодняшней даты", – заявил президент США.

Американский лидер добавил, что "нет никаких причин ждать 50 дней".


"Я хотел быть щедрым, но мы не видим никакого прогресса", – сказал Трамп.

Ранее в Стамбуле прошел третий раунд переговоров между Россией и Украиной.

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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