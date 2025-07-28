Трамп дал России 10-12 дней на урегулирование конфликта в Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что сокращает срок действия ультиматума, выдвинутого России по вопросу урегулирования конфликта в Украине, передает Zakon.kz.

Об этом 28 июля он сообщил журналистам в Шотландии после переговоров с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

"Я установлю новый дедлайн – 10 или 12 дней от сегодняшней даты", – заявил президент США.

Американский лидер добавил, что "нет никаких причин ждать 50 дней".





"Я хотел быть щедрым, но мы не видим никакого прогресса", – сказал Трамп.

Ранее в Стамбуле прошел третий раунд переговоров между Россией и Украиной.

