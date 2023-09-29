Кыргызстан выиграл у Казахстана арбитражный спор в Гааге на сумму в 50 млн долларов

Кыргызстан выиграл арбитражный процесс в Гааге (Нидерланды) с общей суммой иска в 50 млн долларов. Спор касался кыргызско-казахского ферросплавного завода, иск ранее подавал Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Арбитражное разбирательство против КР было инициировано в соответствии с Арбитражным регламентом ЮНСИТРАЛ (2010) со стороны казахстанской компании, сообщает Kaktus.media.



Истец заявил требования по компенсации в 50 млн долларов за якобы экспроприацию Кыргызстаном инвестиций в рамках неосуществленного проекта по строительству завода комплексных ферросплавов в Таш-Кумыре и якобы иные имевшиеся нарушения международных соглашений о защите инвестиций и положений закона "Об инвестициях в КР".

В 2021-2023 годах стороны представляли в Арбитражный трибунал письменные позиции и материалы с аргументами по существу спора. Финальные слушания проходили в Гааге в апреле 2023 года.

28 сентября состав трибунала (из трех арбитров) единогласно вынес арбитражное решение.

"Состав арбитров не установил каких-либо нарушений Кыргызской Республикой своих обязательств, которые бы привели к убыткам, заявленным истцом". Министерство юстиции Кыргызстана

Таким образом, арбитражный трибунал единогласно постановил, что требования истца к Кыргызстану о компенсации ему каких-либо убытков должны быть полностью отклонены.

На истца также возложили обязательство по оплате всех расходов – гонораров состава арбитров и административных расходов постоянного арбитражного суда (Hague Permanent Court of Arbitration).

Слушания проходили в Гааге, но юрисдикционным местом арбитражного процесса является Лондон. В соответствии с положениями английского закона об арбитраже от 1996 года, финальное арбитражное решение может быть обжаловано в срок 28 дней с даты вынесения решения по очень ограниченному кругу оснований.

Кыргызско-казахский ферросплавный завод производительностью 200 тыс. тонн ферросиликоалюминия в год планировали открыть в 2015 году на основе соглашения между странами от 2007 года. В сентябре 2015 года инвестор – южнокорейская компания Posco – заморозил финансирование. Он потребовал, чтобы страны заключили соглашение по тарифам на электроэнергию. К тому моменту в строительство было уже вложено 250 млн сомов. Всего планировалось потратить 37 млн долларов.

