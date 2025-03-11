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Экономика и бизнес

Казахстан выиграл международный судебный спор на 65 млн долларов

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон , фото - Новости Zakon.kz от 11.03.2025 16:29 Фото: Zakon.kz
Официальный представитель Минюста Талгат Уали на брифинге 11 марта 2025 года рассказал, чем закончился спор по иску канадской урановой компании "World Wide Minerals" против Казахстана, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Талгат Уали напомнил, что спор продолжался 12 лет. 

"28 февраля 2025 года в результате продолжавшегося c 2013 года спора по иску канадской урановой компании "World Wide Minerals" против Казахстана Высокий Суд Лондона вынес позитивное решение, по которому Канада должна была выплатить истцам около 65 млн долларов", – отметил он.

По его словам, исковые требования WWM основывались на том, что правительство Казахстана в 1997 году отказало в выдаче лицензии на экспорт урана и расторгло контракт на доверительное управление Целинный горно-химический комбинат (ныне Степногорский горно-химический комбинат). В соответствии с решением 2025 года, Казахстан не имеет никаких обязательств перед WWM.

"Необходимо отметить, что стандарты обжалования в английском суде чрезвычайно высоки, и менее 2% оспариваний по данному основанию заканчиваются успешно. Таким образом, благодаря слаженной работе Министерства юстиции, государственных органов и консультанта правительства Казахстана удалось сэкономить значительные бюджетные средства, а также сохранить привлекательность инвестиционного климата в стране и имидж Казахстана на международной арене", – резюмировал Уали.

25 декабря 2024 года в Минюсте заявили об окончательном урегулировании дела Стати.

Мадина Мамырханова
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