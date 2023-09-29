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Во Франции вывозят бездомных из Парижа из-за подготовки к Олимпийским играм

Спорт Фото: olympics.com
Во французской столице состоится летняя Олимпиада-2024. По данным СМИ, распространяются слухи о том, что правительственные автобусы вывозят из города бездомных, сообщает Zakon.kz.

Как пишет CNN, некоторые лица без определенного места жительства надеются, что им предложат жилье, но большинство людей напуганы происходящим.

Уточняется, что в течение последних нескольких месяцев французское правительство работало над ускорением перевода бездомных из Парижа в другие части страны в рамках плана по снижению нагрузки на столичные службы приютов. По данным правительства, каждую неделю от 50 до 150 человек доставляются в одно из 10 мест по всей Франции.

Правительство между тем отрицает связь между "переселением" и грядущими Олимпийскими играми. Однако, как утверждают представители неправительственных организаций, парижские отели начали заблаговременно расторгать контракты на экстренное жилье с правительством, дабы освободить место для ожидаемого притока туристов.

В общей сложности 1800 бездомных, большинство из которых являются мигрантами, были вывезены за пределы Парижа с апреля, согласно данным, обнародованным CNN Межведомственной делегацией по размещению и доступу к жилью (Dihal), правительственным органом, отвечающим за национальную политику в отношении доступа к жилью.

По данным Dihal, по всей стране было создано около 10 региональных временных приютов, известных как SAS, для приема вновь прибывших за пределами Парижа. Каждая SAS вмещает до 50 человек.

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