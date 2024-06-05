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Все ради Олимпийских игр: больше 13 тысяч бездомных принудительно вывезли из Парижа

жандармы, полиция, Олимпийские игры, фото - Новости Zakon.kz от 05.06.2024 13:25 Фото: pexels, Комитет по делам спорта и физической культуры
Масштабную кампанию по зачистке улиц французской столицы от бездомных, мигрантов и проституток начали еще с прошлого года. Их распределили по другим 10 городам страны. Стоит отметить, что каждую неделю из Парижа принудительно вывозят от 50 до 150 человек, сообщает Zakon.kz.

Десятки жандармов ежедневно устраивают облавы в ночлежках в городах, через которые будет проходить эстафета олимпийского огня. Взамен тем, кто оказался неугодным для властей, предлагают центры временного размещения в отдаленных провинциях страны.

Кстати, жители французской глубинки таким гостям не особо рады. В некоторых населенных пунктах, куда ссылают обездоленных и мигрантов, даже проходят акции протеста. Местные жители выступают против строительства центров временного размещения. 

Но, несмотря на недовольство жителей регионов, правительство Франции решительно намерено встретить гостей Олимпиады без бомжей, проституток и мигрантов. И, как говорят политологи, в этом нет ничего особенного, а, возможно, такие действия даже были необходимы.

"В принципе, это обычная практика. Во время Олимпийских игр Париж будет лицом государства, и правительство делает все, чтобы у гостей остались хорошие впечатления и воспоминания о пребывании в этом городе и стране. Но в первую очередь маргиналов вывозят из города, чтобы обезопасить иностранных туристов. Представьте, чтобы посмотреть Игры, в город хлынет большое количество людей со всего мира. Для некоторых бомжей это прекрасная возможность заработать. Туристы могут стать жертвой краж и грабежей", – рассказал политолог Эдуар Политаев.

Многие эксперты сравнивают действия властей Франции с решением руководства СССР во время Олимпийских игр 1980 года. Тогда из Москвы за "101-й километр" вывозили судимых за особо тяжкие преступления, девушек, занимающихся проституцией, и бездомных.

"Французы повторяют подготовку к Олимпиаде-80. Тогда тоже всех лиц без определенного места жительства вывозили из города. Возможно, для туристов это будет и приятно приехать в чистый и украшенный город. Но вот спортсмены не обратят на это никакого внимания, они будут поглощены спортивными событиями. Для них самое главное – это показать хороший результат. Отсутствие или присутствие бомжей на улицах города никак не поможет им победить", – сказал спортивный обозреватель Леонид Юрьев.

Наши соотечественники отмечают, что в городе любви подготовка к Олимпиаде идет полным ходом, но вот людей без определенного места жительства на улицах все равно меньше не стало. Казахстанка в течение недели уже несколько раз прогуливалась по центральным улицам Парижа и видит, как проходит тотальная зачистка. И результат пока ее не впечатляет.   

"По моим наблюдениям, все по-прежнему. Буквально вчера я была на Елисейских полях, около Триумфальной арки бездомные лежали прямо на улице. Немало их и возле казахстанского посольства во Франции. Много таких людей и на других центральных улицах. Но все же заметно, что Париж готовится встречать гостей. Повсюду идет реставрация старых домов. Возможно, строители успеют привести в порядок Нотр-Дам-де-Пари, который закрыт для посещений после пожара, который произошел в 2019 году",– рассказала казахстанка Салия Гарс.

К слову, меры коснулись не только Парижа – еще и крупных городов, через которые проходит эстафета олимпийского огня. В Бордо сравняли с землей трущобы, ставшие приютом для пяти сотен человек, в парке Лилля уничтожили многочисленные палатки мигрантов. 

Досталось и студентам. Они должны освободить парижские общежития (там разместят людей из всей Франции, которые будут работать на Играх, – пожарных, спасателей и полицейских). Олимпийские игры в Париже стартуют 26 июля и завершатся 11 августа 2024 года. 

Но вернемся в Казахстан. Здесь так же при подготовке к Международной выставке EXPO-2017 в Астане вывезли больше 200 бездомных. Некоторых разместили в центры адаптации. Все же большую часть временно отправили в приемники в Акмолинской и Карагандинской областях. Но спустя три месяца практически вся армия бомжей вернулась в столицу и поселилась в излюбленных местах. 

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