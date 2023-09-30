Отец Илона Маска назвал безудержной чушью его биографию

Эррол Маск, отец основателя компании SpaceX и Tesla Илона Маска, назвал безудержной чушью его биографию, написанную Уолтером Айзексоном, сообщает Zakon.kz.

Речь идет о книге под названием "Илон Маск". 77-летний южноафриканский инженер отметил, что приведенные в данной работе выводы не соответствуют действительности, сообщает Lenta.ru.

В том числе он опроверг мнение о том, что его сложные отношения с сыном стали причиной проблем в личной жизни основателя компании SpaceX.







"Всем, что Илон Маск из себя представляет, он обязан мне. Я говорю это со смирением. Я сделал все возможное. Эта книга – неправда. Это материал для пьесы". Эррол Маск

Отец миллиардера заявил, что написал автору по электронной почте и сказал ему об этом.