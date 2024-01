Илон Маск ответил на обвинения в употреблении наркотиков

Раннее американское издание Wall Street Journal, ссылаясь на источники, сообщило, что Илон Маск продолжает употреблять самые различные виды наркотиков. И это беспокоит руководителей и членов правления его компаний. Также же СМИ отметило, что Маск употребляет ЛСД, кокаин, экстази и психоделические грибы. Часто это происходит на частных вечеринках по всему миру, где посетители подписывают соглашения о неразглашении.

В ответ на обвинения американский миллиардер заявил, что за последние три года выборочные тесты не выявили в его организме даже следов наркотиков или алкоголя.

After that one puff with Rogan, I agreed, at NASA’s request, to do 3 years of random drug testing.



Not even trace quantities were found of any drugs or alcohol. @WSJ is not fit to line a parrot cage for bird 💩