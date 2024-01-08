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Илон Маск ответил на обвинения в употреблении наркотиков

Илон Маск Фото: flickr
Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск ответил на обвинения в употреблении наркотиков, сообщает Zakon.kz.

Раннее американское издание Wall Street Journal, ссылаясь на источники, сообщило, что Илон Маск продолжает употреблять самые различные виды наркотиков. И это беспокоит руководителей и членов правления его компаний. Также же СМИ отметило, что Маск употребляет ЛСД, кокаин, экстази и психоделические грибы. Часто это происходит на частных вечеринках по всему миру, где посетители подписывают соглашения о неразглашении.

В ответ на обвинения американский миллиардер заявил, что за последние три года выборочные тесты не выявили в его организме даже следов наркотиков или алкоголя.

Ранее сообщалось, что компания Маска незаконно уволила восемь сотрудников за распространение письма, в котором основателя SpaceX называли "позором и отвлекающим фактором". 

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