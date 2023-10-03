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В Китае мужчина участвовал в конкурсе и умер от алкоголя

гибель от алкоголя Фото: pixabay
В Китае мужчина за 10 минут выпил литр крепкого алкогольного напитка во время вечеринки на работе. Он участвовал в конкурсе с призом в 2 700 долларов, сообщает Zakon.kz.

Погибший по имени Чжан работал в одной из компаний Шэньчжэня. Его начальник по фамилии Ян стал инициатором соревнования по выпивке во время ужина, пообещав вознаграждение в 20 000 юаней тому, кто перепьет Чжана, сообщает SCMP.

После того как Чжан произнес тост за столом босса и вернулся, его начальник открыто предложил вознаграждение в размере 5 000 юаней тому, кто выпьет больше Чжана.

Никто не откликнулся, пока он не увеличил сумму до 10 000 юаней. Затем Чжан поинтересовался, каковы будут ставки в случае его победы в конкурсе.

Ян сказал, что в случае победы Чжан получит 20 000 юаней. Если же он проиграет, то должен будет заплатить 10 000 юаней, чтобы угостить всю компанию послеобеденным чаем.

Затем Ян выбрал нескольких сотрудников для состязания.

По словам одного из участников, Чжан выпил около литра крепкого китайского алкогольного напитка примерно за 10 минут.

Он потерял сознание. Мужчину доставили в больницу. У мужчины диагностировали тяжелое алкогольное отравление, аспирационную пневмонию, удушье и остановку сердца. Несмотря на усилия врачей, он скончался спустя несколько дней.

Полиция Шэньчжэня проводит расследование инцидента.

Узнав о трагедии многие китайские пользователи соцсетей обрушились с критикой на культуру питейных застолий. 

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