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НАТО расследует утечку стратегически важных документов

Хакеры украли важные документы из баз данных НАТО Фото: pixabay
Альянс НАТО объявил, что "тщательно рассматривает" инциденты, связанные с утечкой важных документов и их публикацией в Интернете, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает CNN 4 октября, группа хакеров объявила о том, что сумела украсть ряд важных стратегических планов и исследовательских документов без грифа "секретно" из баз данных НАТО. Сейчас альянс изучает инцидент и выясняет масштабы утечки.


"Предполагаемые кибератаки вызывают вопросы насчет способности НАТО защитить каналы связи, по которым альянс пересылает не засекреченные, но не предназначенные для публикации в открытом доступе документы", – отмечает CNN.

Опубликованные хакерами в Telegram-канале документы касаются таких важных тем, как разработка гиперзвукового оружия, анализ угроз со стороны беспилотников и оценка опасности радиоактивных отходов.

Представитель НАТО заявил американским журналистам, что альянс "постоянно сталкивается с угрозами кибератак и серьезно подходит к вопросам кибербезопасности". Сейчас специалисты расследуют инцидент. Угрозы операциям, военным силам и планам НАТО из-за утечки документов нет.

Почему хакеры выбрали для атаки именно НАТО, не вполне ясно, но такие группы часто взламывают плохо защищенные сайты правительственных и военных организаций просто потому, что могут это сделать, отмечает CNN.

Ранее в США уже разгорелся крупный скандал из-за утечки секретных документов Пентагона в Сеть.

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