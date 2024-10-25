Израиль отложил атаку на Иран из-за утечки секретных документов

Израиль отложил атаку на Иран из-за утечки американских секретных документов о подготовке к ней, сообщает Zakon.kz.

Об утечке данных о планируемом ответе Израиля на атаку Ирана 1 октября стало известно на прошлой неделе. В ФБР начали проверку, пишет британская газета The Times.

"Утечка американских документов отсрочила атаку в связи с необходимостью изменить определенные стратегии и компоненты. Ответные действия будут предприняты, однако для них потребуется больше времени, чем предполагалось", – заявил газете источник в разведке неназванной страны, обладающий информацией о действиях Израиля.

Об утечке, затронувшей крайне чувствительную для ключевого союзника США на Ближнем Востоке – Израиля – информацию, впервые стало известно 19 октября, когда двухстраничный документ под грифом "совершенно секретно" появился в телеграм-канале Middle East Spectator, который имеет 173 тысячи подписчиков.

В ФБР не стали сразу публично подтверждать или опровергать данные утекших файлов разведки, однако телеканал CNN со ссылкой на свои источники позже сообщил, что как минимум часть появившихся в Сети документов подлинная.

Бумаги имеют гриф "совершенно секретно" и маркировку, указывающую на то, что их могут видеть только США и их партнеры из союза разведок "Пять глаз" (FVEY) – Австралия, Канада, Новая Зеландия и Великобритания. В слитых документах, как пишет CNN, в том числе была описана подготовка, которую Израиль может вести с целью нанести ответный удар по Ирану. В частности, что ВВС Израиля уже проводят тайные операции с малыми беспилотниками RA-01 над Ираном для сбора развединформации, а удар планируют нанести в том числе с использованием истребителей.

22 октября в ФБР заявили о начале расследования по факту утечки секретных документов.

Иран 1 октября нанес по Израилю массированный ракетный удар. Он последовал за гибелью генерал-майора иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Аббаса Нилфорушана и лидера поддерживаемого Тегераном ливанского движения "Хезболла" Хасана Насраллы в результате израильского удара по Бейруту.

ЦАХАЛ после атаки Ирана пообещала "серьезный и значимый" ответ. Целью ответных ударов Израиля могут стать объекты нефтедобычи и ядерные объекты Ирана. Тегеран предупредил, что, если Израиль решит ответить на удары, он "столкнется с очередными сокрушительными и разрушительными атаками".

23 октября 2024 года стало известно, что число жертв израильских ударов по Ливану превысило 2,5 тысячи.