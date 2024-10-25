Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Израиль отложил атаку на Иран из-за утечки секретных документов

Иран, Израиль, военный конфликт, истребитель , фото - Новости Zakon.kz от 25.10.2024 09:42 Фото: pixabay
Израиль отложил атаку на Иран из-за утечки американских секретных документов о подготовке к ней, сообщает Zakon.kz.

Об утечке данных о планируемом ответе Израиля на атаку Ирана 1 октября стало известно на прошлой неделе. В ФБР начали проверку, пишет британская газета The Times.

"Утечка американских документов отсрочила атаку в связи с необходимостью изменить определенные стратегии и компоненты. Ответные действия будут предприняты, однако для них потребуется больше времени, чем предполагалось", – заявил газете источник в разведке неназванной страны, обладающий информацией о действиях Израиля.

Об утечке, затронувшей крайне чувствительную для ключевого союзника США на Ближнем Востоке – Израиля – информацию, впервые стало известно 19 октября, когда двухстраничный документ под грифом "совершенно секретно" появился в телеграм-канале Middle East Spectator, который имеет 173 тысячи подписчиков.

В ФБР не стали сразу публично подтверждать или опровергать данные утекших файлов разведки, однако телеканал CNN со ссылкой на свои источники позже сообщил, что как минимум часть появившихся в Сети документов подлинная.

Бумаги имеют гриф "совершенно секретно" и маркировку, указывающую на то, что их могут видеть только США и их партнеры из союза разведок "Пять глаз" (FVEY) – Австралия, Канада, Новая Зеландия и Великобритания. В слитых документах, как пишет CNN, в том числе была описана подготовка, которую Израиль может вести с целью нанести ответный удар по Ирану. В частности, что ВВС Израиля уже проводят тайные операции с малыми беспилотниками RA-01 над Ираном для сбора развединформации, а удар планируют нанести в том числе с использованием истребителей.

22 октября в ФБР заявили о начале расследования по факту утечки секретных документов.

Иран 1 октября нанес по Израилю массированный ракетный удар. Он последовал за гибелью генерал-майора иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Аббаса Нилфорушана и лидера поддерживаемого Тегераном ливанского движения "Хезболла" Хасана Насраллы в результате израильского удара по Бейруту.

ЦАХАЛ после атаки Ирана пообещала "серьезный и значимый" ответ. Целью ответных ударов Израиля могут стать объекты нефтедобычи и ядерные объекты Ирана. Тегеран предупредил, что, если Израиль решит ответить на удары, он "столкнется с очередными сокрушительными и разрушительными атаками".

23 октября 2024 года стало известно, что число жертв израильских ударов по Ливану превысило 2,5 тысячи.

Читайте также

Маргарет Тэтчер
Лондонский дом Маргарет Тэтчер выставили на продажу
Бары
Стали известны лучшие бары мира 2024 года
Оксана Самойлова вместе с Джиганом
Оксана Самойлова поделилась забавными семейными роликами
Андрей Дюсупов
Израиль Иран 2024 год Ближний Восток Конфликты
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Новый вид мошенничества в Казахстане
Новый вид мошенничества появился в Казахстане
&quot;Наши пути продолжатся раздельно&quot;: Али Окапов посвятил пост Фаризе Ескермес
"Наши пути продолжатся раздельно": Али Окапов посвятил пост Фаризе Ескермес
Регулирование дорожного движения, полиция, полицейский, дорога, машины
Акимат Алматы опубликовал важное объявление для водителей
Казахстан, продукты, цены
Какие продукты могут подорожать в Казахстане из-за ослабления тенге
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: