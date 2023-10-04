Мумифицированного человека похоронят после 128 лет пребывания на выставке

В американском штате Пенсильвания решили похоронить мумифицированного человека, который 128 лет был экспонатом выставки похоронного бюро, сообщает Zakon.kz.

По данным похоронного бюро Auman's Funeral Home в Рединге, умершего мумифицировал гробовщик, который экспериментировал с новыми методами бальзамирования.



При жизни мужчина представился полицейским как Стоунман Вилли. Он промышлял воровством. Мужчина умер в пенсильванской тюрьме в 1895 году. Долгие годы реальная личность мужчины оставалась неизвестной, властям не удавалось связаться с его родственниками.

Однако с помощью исторических документов удалось установить настоящее имя Стоунмена Вилли, которое выбьют на нижней части его надгробия при захоронении тела 7 октября.



