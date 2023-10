Мумифицированного человека похоронят после 128 лет пребывания на выставке

По данным похоронного бюро Auman's Funeral Home в Рединге, умершего мумифицировал гробовщик, который экспериментировал с новыми методами бальзамирования.



При жизни мужчина представился полицейским как Стоунман Вилли. Он промышлял воровством. Мужчина умер в пенсильванской тюрьме в 1895 году. Долгие годы реальная личность мужчины оставалась неизвестной, властям не удавалось связаться с его родственниками.

Однако с помощью исторических документов удалось установить настоящее имя Стоунмена Вилли, которое выбьют на нижней части его надгробия при захоронении тела 7 октября.

Have you heard of Stoneman Willie? If you live nearby, you might be able to say goodbye to a local legend that started with a medical mistake. In a few days the town of Reading, Pennsylvania will bury one of the U.S.'s oldest mummies. #cgtnamerica pic.twitter.com/GzC53UNnpr