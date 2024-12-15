Израиль закрывает посольство и Ирландии, обвинив страну в "антиизраильской политике"

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар в воскресенье объявил о закрытии посольства страны в Ирландии, обвинив Ирландию в "крайне антиизраильской политике", сообщает Zakon.kz.

По его словам, отмечает CNN, Саар напомнил, что посол Израиля был отозван из Дублина еще в мае 2024 года в связи с признанием Ирландией государственности Палестины.

"Действия и антисемитская риторика, используемые Ирландией против Израиля, коренятся в делегитимации и демонизации еврейского государства, а также в двойных стандартах. Ирландия перешла каждую красную черту в своих отношениях с Израилем. (...) На прошлой неделе Ирландия объявила о своей поддержке иска ЮАР против Израиля в Международный суд ООН, в котором Израиль обвиняется в "геноциде", – поясняется в заявлении решение израильской стороны.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху записал видеообращение к народу Ирана, в котором заявил, что Израиль стремится к мирному сосуществованию со всеми соседними странами и хотел бы видеть среди них "свободный Иран".