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Мир

Разрушительный ураган обрушился на Майотту, есть жертвы

ураган обрушился на Майотту, фото - Новости Zakon.kz от 15.12.2024 22:23 Фото: pixabay
На Майотту (заморская территория Франции в Индийском океане) 14 декабря обрушился ураган "Шидо". Известно о 14 погибших, сообщает Zakon.kz.

Между тем, по информации телеканала BFMTV, в результате удара стихии "погибли по меньшей мере несколько сотен человек, при этом их (жертв) число может достичь тысячи и даже нескольких тысяч".

На Майотту направлены крупные силы спасателей, а также необходимые медикаменты. Координировать работы по преодолению последствий урагана будет министр внутренних дел и заморских территорий Франции Брюно Ретайо, который направляется на архипелаг.

Ранее торнадо в Сан-Франциско перевернул машины и вырвал с корнем деревья.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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