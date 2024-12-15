Разрушительный ураган обрушился на Майотту, есть жертвы

На Майотту (заморская территория Франции в Индийском океане) 14 декабря обрушился ураган "Шидо". Известно о 14 погибших, сообщает Zakon.kz.

Между тем, по информации телеканала BFMTV, в результате удара стихии "погибли по меньшей мере несколько сотен человек, при этом их (жертв) число может достичь тысячи и даже нескольких тысяч".

На Майотту направлены крупные силы спасателей, а также необходимые медикаменты. Координировать работы по преодолению последствий урагана будет министр внутренних дел и заморских территорий Франции Брюно Ретайо, который направляется на архипелаг.

Ранее торнадо в Сан-Франциско перевернул машины и вырвал с корнем деревья.