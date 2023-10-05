Ситуация в Украине: приостановленная помощь от США, указ Лукашенко и что сказал Путин

Фото: Pexels

После того, как Сенат США принял временный бюджет и сместил с поста спикера Палаты представителей Маккарти, появилось напряжение в сообщениях о поставках помощи Украине. Лукашенко издал указ о приостановлении защиты прав переселенцев, а Путин выступил на "Валдае", сообщает Zakon.kz.

Ситуация в Украине: приостановленная помощь от США, указ Лукашенко и что сказал Путин

После того, как Сенат США принял временный бюджет и сместил с поста спикера Палаты представителей Маккарти, появилось ощутимое напряжение в высказываниях лидеров стран о поставках помощи Украине. Лукашенко издал указ о приостановлении защиты прав переселенцев, а Путин выступил на "Валдае", сообщает Zakon.kz.

Украинские чиновники находятся в панике после отставки спикера палаты представителей Конгресса США Кевина Маккарти в связи с угрозой поставкам оружия и предоставлению финансовой помощи со стороны США, пишет Politico.

Президент Словакии пока не хочет одобрять военную помощь Украине, передает в тоже время Associated Press.

На фоне сложившейся ситуации правительство Германии не планирует в обозримом будущем поставлять Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus, сообщает Bild.

Верховный представитель союза по иностранным делам и политике безопасности ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не сможет компенсировать Украине помощь, которую приостановили США.

Министр обороны Италии объявил, что ресурсы страны "не безграничны" для помощи военным Украины.

Тем временем Лукашенко издал указ, согласно которому Беларусь приостанавливает соглашение с Украиной о защите прав переселенцев.

Путин выступил на "Валдае" и заявил, что "Украинский кризис не является территориальным конфликтом". Читайте также Британца осудили покушение на покойную Елизавету II Три тысячи человек покинули свои дома из-за крупного пожара на острове Тенерифе Франция объявила вывод войск из Нигера

Следите за новостями zakon.kz в: