Ситуация в Украине: приостановленная помощь от США, указ Лукашенко и что сказал Путин
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После того, как Сенат США принял временный бюджет и сместил с поста спикера Палаты представителей Маккарти, появилось напряжение в сообщениях о поставках помощи Украине. Лукашенко издал указ о приостановлении защиты прав переселенцев, а Путин выступил на "Валдае", сообщает Zakon.kz.
- Ситуация в Украине: приостановленная помощь от США, указ Лукашенко и что сказал Путин
- После того, как Сенат США принял временный бюджет и сместил с поста спикера Палаты представителей Маккарти, появилось ощутимое напряжение в высказываниях лидеров стран о поставках помощи Украине. Лукашенко издал указ о приостановлении защиты прав переселенцев, а Путин выступил на "Валдае", сообщает Zakon.kz.
- Украинские чиновники находятся в панике после отставки спикера палаты представителей Конгресса США Кевина Маккарти в связи с угрозой поставкам оружия и предоставлению финансовой помощи со стороны США, пишет Politico.
- Президент Словакии пока не хочет одобрять военную помощь Украине, передает в тоже время Associated Press.
- На фоне сложившейся ситуации правительство Германии не планирует в обозримом будущем поставлять Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus, сообщает Bild.
- Верховный представитель союза по иностранным делам и политике безопасности ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не сможет компенсировать Украине помощь, которую приостановили США.
- Министр обороны Италии объявил, что ресурсы страны "не безграничны" для помощи военным Украины.
- Тем временем Лукашенко издал указ, согласно которому Беларусь приостанавливает соглашение с Украиной о защите прав переселенцев.
- Путин выступил на "Валдае" и заявил, что "Украинский кризис не является территориальным конфликтом".
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