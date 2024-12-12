Горбатый кит пересек три океана ради любви и побил рекорд

Горбатый кит преодолел 13 тысяч километров от Колумбии до Танзании, пересек три океана и установил новый рекорд миграции ради размножения. Поведение самца проанализировали ученые из пяти стран, сообщает Zakon.kz.

Путешествие началось у берегов Колумбии и завершилось у Занзибара, где кит был замечен в конкурирующей группе, характерной для сезона размножения. Это открытие стало важным вкладом в изучение миграций горбатых китов и их адаптации.

По мнению ученых, это может говорить об основном мотиве столь дальнего путешествия – попытке найти партнершу.

Соавтор исследования Тед Чизман отметил, что такой маршрут также может быть связан с изменениями климата, перераспределением пищи или ростом численности горбатых китов, из-за чего конкуренция среди самцов усиливается.

Примечателен тот факт, что опознать кита удалось по хвосту: у каждого кита он уникален, как отпечатки пальцев у человека.

У каждого кита собственный рисунок на хвосте, уникальная пигментация и шрамы.

Male humpback whale crossed 3 oceans for sex, inadvertently breaking distance record for species https://t.co/UMliY3BiyW — Live Science (@LiveScience) December 11, 2024

Согласно информации портала Live Science, киты совершают одну из самых длительных миграций во всем животном мире. Протяженность их пути может составлять около 8 тысяч километров. Однако обычно они придерживаются одного и того же маршрута, перемещаясь между местами кормления в холодных водах и местами размножения ближе к тропикам.

Исследователи китообразных много лет задаются вопросом, что движет жизнерадостными дельфинами, когда они сопровождают проплывающее мимо судно. Недавнее исследование показало, что умные животные извлекают из этого реальную пользу.