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Мир

Горбатый кит пересек три океана ради любви и побил рекорд

Горбатый кит пересек три океана ради любви и побил рекорд, фото - Новости Zakon.kz от 12.12.2024 10:03 Фото: pixabay
Горбатый кит преодолел 13 тысяч километров от Колумбии до Танзании, пересек три океана и установил новый рекорд миграции ради размножения. Поведение самца проанализировали ученые из пяти стран, сообщает Zakon.kz.

Путешествие началось у берегов Колумбии и завершилось у Занзибара, где кит был замечен в конкурирующей группе, характерной для сезона размножения. Это открытие стало важным вкладом в изучение миграций горбатых китов и их адаптации.

По мнению ученых, это может говорить об основном мотиве столь дальнего путешествия – попытке найти партнершу.

Соавтор исследования Тед Чизман отметил, что такой маршрут также может быть связан с изменениями климата, перераспределением пищи или ростом численности горбатых китов, из-за чего конкуренция среди самцов усиливается.

Примечателен тот факт, что опознать кита удалось по хвосту: у каждого кита он уникален, как отпечатки пальцев у человека.

У каждого кита собственный рисунок на хвосте, уникальная пигментация и шрамы.

Согласно информации портала Live Science, киты совершают одну из самых длительных миграций во всем животном мире. Протяженность их пути может составлять около 8 тысяч километров. Однако обычно они придерживаются одного и того же маршрута, перемещаясь между местами кормления в холодных водах и местами размножения ближе к тропикам.

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Исследователи китообразных много лет задаются вопросом, что движет жизнерадостными дельфинами, когда они сопровождают проплывающее мимо судно. Недавнее исследование показало, что умные животные извлекают из этого реальную пользу.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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