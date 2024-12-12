Редчайшая тигрица Ава из Таиланда стала звездой соцсетей
$CnS Time to meet Ava🐯— Chiang Mai Night Safari (@CnS_Zoo) November 21, 2024
See you at Chiang Mai Night Safari !$AVA $SOL #SOL #AVA #GOLDENTIGER #ChiangMaiNightSafari pic.twitter.com/KTNm7QYdUD
Сотрудники зоопарка отмечают, что Ава отличается добродушным и игривым характером.
"Little #AVA is asleep, but The #CnS Zoo is about to open for service."$AVA $SOL #SOL #CnS #AVA #GOLDENTIGER #ChiangMaiNightSafari #Moodeng #kheowzoo pic.twitter.com/ARdnarfkdP— Chiang Mai Night Safari (@CnS_Zoo) November 21, 2024
Она обожает придумывать себе занятия, но ее настоящие страсти – это сон и вкусная еда.
Am I cute?— Chiang Mai Night Safari (@CnS_Zoo) November 22, 2024
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Согласно информации различных источников, тигрица родилась 16 февраля 2021 года вместе со своей сестрой Лунной. Их родители прибыли в Таиланд из Чехии и Южной Африки в 2015 году.
$LUNA and $AVA is so CUTE ><🐯🐯— Chiang Mai Night Safari (@CnS_Zoo) November 25, 2024
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$CnS UPDATE— Chiang Mai Night Safari (@CnS_Zoo) November 25, 2024
AVA's Daily Schedule
Monday: 11:00 AM — 8:00 PM
AVA can be found in the Tiger Kingdom exhibit at the Tiger World building.
5KJjAKpKuFYvRd4YxKHWoUXecARH971RtpzAgkNapump$AVA $SOL #SOL #AVA #GOLDENTIGER #CnS #ChiangMaiNightSafari #เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี #น้องเอวา pic.twitter.com/TyBgmUPFin
Золотая окраска – наиболее редко встречающееся изменение окраски у тигров, вызванное рецессивным геном. В мире насчитывается всего около 30 таких особей, содержащихся в зоопарках и заповедниках.
I think coconut shell is AVA's favorite toy for sure 🥥🥥🥥— Chiang Mai Night Safari (@CnS_Zoo) November 25, 2024
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$CnS : How you feeling AVA?$AVA : HUNGRY HUNGRY🐯— Chiang Mai Night Safari (@CnS_Zoo) November 25, 2024
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$CnS Update📢— Chiang Mai Night Safari (@CnS_Zoo) November 29, 2024
Today (29/11/24)
"AVA" and "LUNA" are taking a break from the Tiger Show for health check-ups, but you can still see them at Tiger World until 8 PM! 🐯🐯$CnS $AVA $LUNA #CnS #AVA #LUNA #ChiangMaiNightSafari #เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี #น้องเอวา #พี่ลูน่า pic.twitter.com/Fn9wAXneFZ
Ранее сообщалось, что горбатый кит преодолел 13 тысяч километров от Колумбии до Танзании, пересек три океана и установил новый рекорд миграции ради размножения. Поведение самца проанализировали ученые из пяти стран.