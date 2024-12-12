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Мир

Редчайшая тигрица Ава из Таиланда стала звездой соцсетей

Редчайшая тигрица Ава из Таиланда стала звездой соцсетей, фото - Новости Zakon.kz от 12.12.2024 11:05 Фото: Х/CnS_Zoo
Зоопарк "Ночное сафари" на севере Таиланда совсем недавно познакомил общественность через социальные сети с трехлетней золотой тигрицей по имени Ава. Эта обитательница зоопарка за кратчайшие сроки покорила пользователей своей невероятной фотогеничностью, сообщает Zakon.kz.

Сотрудники зоопарка отмечают, что Ава отличается добродушным и игривым характером.

Она обожает придумывать себе занятия, но ее настоящие страсти – это сон и вкусная еда.

Согласно информации различных источников, тигрица родилась 16 февраля 2021 года вместе со своей сестрой Лунной. Их родители прибыли в Таиланд из Чехии и Южной Африки в 2015 году.

Золотая окраска – наиболее редко встречающееся изменение окраски у тигров, вызванное рецессивным геном. В мире насчитывается всего около 30 таких особей, содержащихся в зоопарках и заповедниках.

Ранее сообщалось, что горбатый кит преодолел 13 тысяч километров от Колумбии до Танзании, пересек три океана и установил новый рекорд миграции ради размножения. Поведение самца проанализировали ученые из пяти стран.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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