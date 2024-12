Редчайшая тигрица Ава из Таиланда стала звездой соцсетей

$CnS Time to meet Ava🐯 See you at Chiang Mai Night Safari ! $AVA $SOL #SOL #AVA #GOLDENTIGER #ChiangMaiNightSafari pic.twitter.com/KTNm7QYdUD

Сотрудники зоопарка отмечают, что Ава отличается добродушным и игривым характером.

Она обожает придумывать себе занятия, но ее настоящие страсти – это сон и вкусная еда.

Согласно информации различных источников, тигрица родилась 16 февраля 2021 года вместе со своей сестрой Лунной. Их родители прибыли в Таиланд из Чехии и Южной Африки в 2015 году.

AVA's Daily Schedule Monday: 11:00 AM — 8:00 PM AVA can be found in the Tiger Kingdom exhibit at the Tiger World building.

$CnS Update📢



Today (29/11/24)



Today (29/11/24) "AVA" and "LUNA" are taking a break from the Tiger Show for health check-ups, but you can still see them at Tiger World until 8 PM! 🐯🐯