В Китае закрывают роддома: жители обвинили демографический кризис

В Китае закрыли несколько акушерских отделений. Это вызвало дискуссию о последствиях резкого снижения рождаемости в стране, сообщает Zakon.kz.

По сообщениям, несколько больниц в провинции Чжэцзян, а также больницы в провинциях Цзянсу и Гуандун закрыли или сократили свои акушерские отделения, сообщает The Guardian.



В 2022 году уровень рождаемости в Китае упал до рекордно низкого уровня – всего 9,56 млн рождений, что почти на 10% меньше, чем в 2021 году. Численность населения сократилась впервые с 1961 года. Этот спад приводит к демографическому кризису в Китае: старение и сокращение численности населения грозит подорвать рост ВВП страны. В этом году Индия официально обогнала Китай и стала самой густонаселенной страной мира.

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Власти предпринимают ряд мер, направленных на повышение рождаемости. В 2016 году в стране отменили политику "одного ребенка", и теперь семьям разрешено иметь до трех детей.

В провинции Сычуань отказались от ограничений на регистрацию рождений. Некоторые местные власти предлагают денежные субсидии на второго и третьего ребенка.

Однако эти меры мало повлияли на уровень рождаемости, который неуклонно снижается. С 2016 года число рождений в год сократилось почти вдвое.

Молодые женщины, в частности, часто считают, что расходы на воспитание ребенка слишком высоки, а их собственные экономические перспективы мрачны, не говоря уже о перспективах следующего поколения.

Городские образованные женщины также все чаще не хотят мириться с патриархальными семейными нормами, связанными с рождением ребенка.

Недавнее закрытие больниц объяснили не с падением рождаемости. В апреле один из медицинских центров в провинции Гуанси заявил, что прекращает принимать роды в акушерско-гинекологическом отделении в связи с ростом числа беременностей с высокой степенью риска в этом районе.

В прошлом месяце Вторая больница Иньчжоу объявила о прекращении оказания услуг по диагностике и лечению матерей. Позднее местное бюро здравоохранения пояснило, что акушерское отделение объединяется с недавно построенным центром охраны здоровья женщин и детей при Народной больнице университета Нинбо. Бюро сообщило, что в период с 2022 по 2023 год количество акушерских коек в Иньчжоу увеличится до 237.





В некоторых случаях больницы объясняют сворачивание акушерских услуг не отсутствием детей, а нехваткой персонала. Две клиники в Хуэйчжоу и одна в Гуанчжоу приостановили ночное обслуживание в своих отделениях охраны материнства из-за нехватки акушеров-гинекологов.

Однако некоторые интернет-комментаторы связали эту новость с демографическими проблемами Китая.

Один из блогеров под ником "Скажи это быстро" предположил, что опустевшие акушерские отделения означают, что все меньше женщин беременеют.

Акушерка Харбинской больницы материнства и детства заявила, что если раньше количество родов могло составлять от 7 до 10 в день, то сейчас – один раз в несколько дней. Замечательным показателем является одно рождение ребенка в день.