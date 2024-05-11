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"Чрезвычайную демографическую ситуацию" объявили в Италии

&quot;Чрезвычайную демографическую ситуацию&quot; объявили в Италии , фото - Новости Zakon.kz от 12.05.2024 00:37 Фото: pixabay
Серьезные опасения вызывает старение населения и снижение рождаемости в Италии, отмечают социологи и демографы. Многие считают, что принятые правительством страны меры недостаточны, и страна может скоро столкнуться с демографическим кризисом, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 11 мая Еuronews, показатель рождаемости в Италии один из самых низких в Евросоюзе, и проблема старения населения стоит особенно остро. Это вызывает серьезные вопросы о будущем страны и требует дополнительных усилий со стороны властей.

Отмечается, что принимаемые меры, в том числе законопроект об абортах, вызывают критику у социологов и некоммерческих организаций. Одна из основных задач правительства и правящей коалиции во главе с партией "Братья Италии" — не допустить дальнейшего падения рождаемости и предотвратить скатывание в демографическую яму.

"По подсчетам, если тенденция сохранится, то к 2030 году 59-миллионное население Италии сократится почти на 1 миллион человек.По данным Национального статистического управления Италии (ISTAT), если в 2022 году суммарный коэффициент рождаемости (то есть число детей на одну женщину в среднем) составлял 1,24, то годом позже он сократился до 1,2",. – говорится в сообщении. 

В прошлом году правительство выделило значительные средства на меры, направленные на поддержку материнства и семей. Однако многие эксперты считают, что эти меры недостаточны для решения проблемы и требуют более широкого и комплексного подхода к проблеме демографического спада в Италии.

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