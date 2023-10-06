Ситуация в Украине: взрыв в Харькове, в нескольких областях объявлена воздушная тревога

Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

В центральной части Харькова 6 октября прогремел взрыв. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава города Игорь Терехов. Ранее, согласно украинским интернет-ресурсам экстренных оповещений населения, в Харьковской области была объявлена воздушная тревога, сообщает Zakon.kz.

6 октября по центру Харькова было нанесен ракетный удар, погиб ребенок и его бабушка, 30 человек пострадали, заявили украинские власти.

В результате удара по кафе в селе Гроза в Харьковской области погибли 52 человека.

Украинские хакеры стоят за организацией недавних кибератак на информационные системы российских аэропортов. Такое заявление сделал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в своем Telegram-канале.

В Одесской области в результате ночной атаки дронов повреждено зернохранилище, сообщил глава областной администрации.

США могут выделить средства на поддержку Киева по программе грантов Госдепа. Согласно информации, опубликованной газетой Politico со ссылкой на источники, администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность использования программы грантов Госдепартамента для продолжения помощи Украине.

В НАТО анонсировали учения с участием десятков тысяч солдат с целью отработки защиты своего восточного фланга – глава военного комитета альянса Роб Бауэр.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сказал, что не поддерживает вероятность вступления Украины в Евросоюз (ЕС) в 2030 году. По его мнению, для вступления в ЕС Украина и другие кандидаты должны "выполнить тысячи условий", и нельзя идти им на уступки.

У администрации США есть варианты продолжения финансирования военной поддержки Украины, даже если Конгресс не одобрит выделение запрошенной Белым домом помощи, но вариант с перераспределением на нужды Киева существующих финансовых потоков пока не рассматривается – Bloomberg.

Швеция назвала свое вступление в НАТО условием возможной передачи Украине боевых самолетов Gripen, заявил министр обороны скандинавской страны Пол Юнсон.

ООН подтвердила, что меморандум с Россией по облегчению экспорта российских зерна и удобрений продолжает действовать – МИД РФ. Читайте также В Косово прибыли 200 военных НАТО Как Путин отметит свой 71-й день рождения В Черногории определили победителя чемпионата по лени

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