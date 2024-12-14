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Мир

Четыре человека погибли в Таиланде при взрыве на ярмарке

взрывы, полиция, , фото - Новости Zakon.kz от 14.12.2024 11:28 Фото: pixabay
По меньшей мере четыре человека погибли и более 40 получили ранения в результате взрыва на благотворительной ярмарке Красного Креста в Таиланде, сообщает Zakon.kz.

По информации газеты Thairath, инцидент случился вечером 13 декабря в провинции Так на северо-западе страны.

"Полицейские задержали двух подозреваемых подростков-каренов в возрасте 16 и 17 лет, которые могли привести в действие взрывное устройство, в результате чего два человека погибли на месте и еще двое умерли от полученных ран в больнице", – пишет издание.

Таиландская провинция Так находится вдали от популярных туристических маршрутов и граничит с мьянманским штатом Карен, охваченным гражданским конфликтом, где местная вооруженная этническая группировка каренов противостоит правительственным силам.

Ранее в Таиланде полиция задержала женщину, просившую милостыню на улицах Бангкока, и обнаружила, что она владеет крупным состоянием. При обыске у нее нашли 311 тысяч батов наличными (около 5,2 млн тенге). Кроме того, на ее банковском счете находился миллион батов (порядка 16,5 млн тенге).

Андрей Дюсупов
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