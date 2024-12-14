Трамп предложил сбивать неопознанные беспилотники в небе над США

Избранный президент США Дональд Трамп предложил сбивать неопознанные беспилотные летательные аппараты, если власти страны не раскроют более подробную информацию о них, сообщает Zakon.kz.

"По всей стране замечены таинственные дроны. Может ли это действительно происходить без ведома нашего правительства? Я так не думаю! Расскажите об этом общественности прямо сейчас! В противном случае – сбивайте их!" – написал он в социальной сети Truth Social.

Ранее телеканал ABC сообщал о загадочных дронах, которые заметили вблизи объектов особой важности, включая военный "Арсенал Пикатинни" (занимается исследованиями и разработками в области вооружений) в округе Моррис и гольф-клуб избранного президента США Дональда Трампа в Бедминстере.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил на брифинге для журналистов, что Министерство внутренней безопасности и Федеральное бюро расследований занимаются темой беспилотников над Нью-Джерси. Он отметил, что американские власти "серьезно относятся" к этой проблеме.

12 декабря 2024 года стало известно, что Дональд Трамп получил звание "Человек года" по версии журнала Time. Ему удалось обойти в рейтинге предпринимателя Илона Маска, вице-президента США Камалу Харрис, премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и основателя корпорации Meta Марка Цукерберга.