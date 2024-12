Австрия заплатит по 1000 евро беженцам за возвращение в Сирию

С таким заявлением выступил канцлер страны Карл Нехаммер в соцсети X.

При этом текущие процедуры по предоставлению убежища сирийским гражданам в Австрии остаются приостановленными, подчеркнул политик.

Austria will support Syrians, who wish to return to their home country, with a return bonus of 1,000 Euro. The country now needs its citizens in order to be rebuilt. Ongoing asylum procedures for Syrian citizens in Austria will continue to be suspended.