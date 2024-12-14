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Мир

Австрия заплатит по 1000 евро беженцам за возвращение в Сирию

Сирия, беженцы, фото - Новости Zakon.kz от 14.12.2024 11:15 Фото: pixabay
Австрия предоставит сирийцам, которые хотят вернуться на Родину, выплату в тысячу евро, сообщает Zakon.kz.

С таким заявлением выступил канцлер страны Карл Нехаммер в соцсети X.

"Австрия поддержит сирийцев, желающих вернуться на Родину, бонусом за возвращение в размере 1000 евро. Теперь страна нуждается в своих гражданах для восстановления", – написал он.

При этом текущие процедуры по предоставлению убежища сирийским гражданам в Австрии остаются приостановленными, подчеркнул политик.

Обсуждение возвращения сирийских беженцев на Родину происходит на фоне свержения Башара Асада в начале декабря 2024 года.

Закон о пребывании в ФРГ позволяет предоставить убежище тем лицам, которым грозит "опасность стать жертвой насилия в контексте вооруженного конфликта". Тем же правилом уточняется, что "дополнительная защита" прекращается в том случае, если вооруженный конфликт на территории страны прекращается.

Ранее сообщалось, что свергнутый с поста президента Сирии Башар Асад с семьей прибыл в Москву.

Андрей Дюсупов
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