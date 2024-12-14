Австрия заплатит по 1000 евро беженцам за возвращение в Сирию
С таким заявлением выступил канцлер страны Карл Нехаммер в соцсети X.
"Австрия поддержит сирийцев, желающих вернуться на Родину, бонусом за возвращение в размере 1000 евро. Теперь страна нуждается в своих гражданах для восстановления", – написал он.
При этом текущие процедуры по предоставлению убежища сирийским гражданам в Австрии остаются приостановленными, подчеркнул политик.
Austria will support Syrians, who wish to return to their home country, with a return bonus of 1,000 Euro. The country now needs its citizens in order to be rebuilt. Ongoing asylum procedures for Syrian citizens in Austria will continue to be suspended.– Karl Nehammer (@karlnehammer) December 13, 2024
Обсуждение возвращения сирийских беженцев на Родину происходит на фоне свержения Башара Асада в начале декабря 2024 года.
Закон о пребывании в ФРГ позволяет предоставить убежище тем лицам, которым грозит "опасность стать жертвой насилия в контексте вооруженного конфликта". Тем же правилом уточняется, что "дополнительная защита" прекращается в том случае, если вооруженный конфликт на территории страны прекращается.
Ранее сообщалось, что свергнутый с поста президента Сирии Башар Асад с семьей прибыл в Москву.