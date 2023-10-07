В Черногории определили победителя чемпионата по лени
В чемпионате в этом году соревновался 21 человек, в том числе из России.
Как пишет travel.yandex.ru участники не должны стоять и сидеть, им разрешается посещать уборную раз в восемь часов и только на 10 минут. Также они могут использовать девайсы и книги.
В этом году победительницей стала Лидия, которая вышла в финал вместе с Филиппом Кнежевичем. Молодой человек отказался от победы в пользу девушки, таким образом, он занял второе место.
Во время конкурса финалистку посещали родители и предлагали ей равноценное вознаграждение в 1 тысячу евро, чтобы она завершила участие. Однако девушка решила продолжить борьбу, заявив, что соревнуется ради победы.
Ранее сообщалось, что первый подобный чемпионат был проведён 12 лет назад.