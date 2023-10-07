В Черногории определили победителя чемпионата по лени

После 50-дневного международного марафона организаторы объявили победителя. Самой ленивой стала 22-летняя девушка-косметолог по имени Лидия Маркович, сообщает Zakon.kz

В чемпионате в этом году соревновался 21 человек, в том числе из России.

Как пишет travel.yandex.ru участники не должны стоять и сидеть, им разрешается посещать уборную раз в восемь часов и только на 10 минут. Также они могут использовать девайсы и книги.

В этом году победительницей стала Лидия, которая вышла в финал вместе с Филиппом Кнежевичем. Молодой человек отказался от победы в пользу девушки, таким образом, он занял второе место.

Во время конкурса финалистку посещали родители и предлагали ей равноценное вознаграждение в 1 тысячу евро, чтобы она завершила участие. Однако девушка решила продолжить борьбу, заявив, что соревнуется ради победы.

Ранее сообщалось, что первый подобный чемпионат был проведён 12 лет назад.