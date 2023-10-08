Ситуация в Украине: обстрел Донецка, Байден хочет запросить у Конгресса 100 млрд долларов

Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

8 октября обстреляли Херсон и город Константиновка Донецкой области, в результате чего ранения получили 20 человек, в том числе 9-месячный ребенок, сообщает Zakon.kz.

В Белом доме рассматривают возможность согласования крупнейшего пакета помощи для Украины. Президент США Джо Байден планирует запросить у Конгресса новый пакет военной и гуманитарной помощи Киеву на 100 млрд долларов. Об этом пишет The Daily Telegraph со ссылкой на источники;

В трех областях Украины объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн–карты украинского Министерства цифровой трансформации. Сигналы тревоги звучат в Полтавской, Сумской и Харьковской областях;

В ночь на воскресенье, 8 октября, под удар попали жилые дома, автомобили, газораспределительные сети в Корабельном и Суворовском районах Херсона, заявил глава Херсонской областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин. Всего с начала суток в Херсонской области ранения разной степени получили 16 человек, среди которых 9–месячный ребенок;

В офисе генпрокурора Украины заявили о ракетном ударе со стороны армии РФ по городу Константиновка Донецкой области. В ведомстве уточнили, что, по предварительным данным, по городу ударили ракетой "Искандер";

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с премьер–министром Израиля Биньямином Нетаньяху обсудил влияние нападения на Израиль на ситуацию безопасности в регионе и за его пределами, а также выразил солидарность Украины с Израилем;

Минобороны России сообщило о второй сбитой ракете над Крымом;

Министр энергетики Украины Герман Галущенко призвал население закупить генераторы на фоне прихода зимы и возможных отключений электричества;

Транспортная база и предприятие повреждены в подконтрольной Киеву части Херсонской области, сообщил назначенный украинскими властями глава областной военной администрации Александр Прокудин; Читайте также Подпишут ли Азербайджан и Армения мирный договор Свата убитого вора в законе Камчи Кольбаева задержали в Бишкеке Десятки тел обнаружены на месте проведения фестиваля в Израиле

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