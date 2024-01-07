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Ситуация в Украине: обстрел по Покровску, изменение закона о мобилизации

Фото: t.me/V_Zelenskiy_official Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
В результате ракетного удара по городу Покровск на востоке Украины погибли 11 человек, в том числе пятеро детей, сообщил губернатор области Вадим Филашкин. Кроме того, как сообщается, ранения получили восемь человек.
  • Президент Украины Владимир Зеленский издал указы, повысив в воинском звании главу Службы безопасности республики (СБУ) Василия Малюка и его заместителя Александра Поклада. Соответствующие документы опубликованы на сайте администрации главы страны.
  • Изменение закона о мобилизации коснется будет распространяться в том числе на уехавших из страны украинцев. Об этом заявил зампред комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев. Его слова приводит телеканал "1+1".
  • Президент Украины Владимир Зеленский призвал в соцсети X Запад ускорить создание правовой базы, на основе которой замороженные российские активы будут переданы Киеву. Зеленский считает, что "ощутимого прогресса" в этом вопросе необходимо достичь в текущем году. По его словам, эта сумма достигает 300 миллиардов долларов. Он добавил, что в вопросе использования заблокированных российских активов Украина надеется на усилия стран G7 (США, Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония).
  • В Белгороде отменили ночные богослужения на православное Рождество. Об этом сообщил мэр города Валентин Демидов в своем телеграм-канале.
  • Дания передаст Украине 19 американских истребителей F-16 во втором квартале этого года, сообщает агентство AFP.
  • Бельгия сегодня официально заняла председательство в Евросоюзе, и по словам ее премьер-министра Александра де Кроо, приоритетами для его страны в этот период станут поддержка Украины, укрепление демократии и развитие экономики, а своей ближайшей задачей он видит согласование на саммите Евросоюза 1 февраля плана финансовой помощи Киеву с 2024 по 2027 год в размере 50 миллиардов евро.
  • На всей территории Украины властями страны была объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

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Ситуация в Украине Украина
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