В Израиле заявили о боях на шести участках на границе с сектором Газа

Активные боевые действия ведутся на шести участках на границе с сектором Газа, сообщает Zakon.kz.

Пресс-секретарь Армии обороны Израиля Даниэль Хагари сообщил журналистам, что на юге Израиля, недалеко от границы с сектором Газа, активные боевые действия все еще ведутся на шести участках, сообщает Times of Israel.



Бои продолжаются в кибуцах Беэри, Кфар-Азе, Нирим и Алумим. За ночь около 70 вооруженных бойцов противника проникли в Беэри, большинство из них погибли в боях с Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ), но некоторые все еще скрываются в домах.

В субботу утром Израиль подвергся ракетной атаке из сектора Газа. Было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.

Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля.

Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.

Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 700 человек. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 400 человек, пострадали 2300.