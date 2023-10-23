Израиль начал наземные боевые действия в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на 23 октября начала наземные боевые действия в секторе Газа. Израильские военные провели несколько рейдов, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Guardian, об "ограниченных рейдах" в секторе Газа заявил официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари. По его словам, израильские наземные силы вступили в несколько столкновений с палестинскими боевиками, в то время как воздушные атаки были направлены на крупные скопления сил ХАМАС.

"Ночью были рейды с использованием танков и пехоты. Эти рейды были предназначены для уничтожения групп террористов, которые готовились противостоять следующей фазе наших действий в ходе войны. Это были рейды вглубь территории". Даниэль Хагари

Представитель израильской армии добавил, что наземные рейды также призваны собрать информацию о местонахождении заложников, которых удерживает ХАМАС. Сейчас у палестинских боевиков находятся 222 человека – как израильтяне, так и граждане других государств.

Хагари также сообщил, что ЦАХАЛ нанесла удары по 20 ячейкам движения "Хезболла" на юге Ливана с начала военных действий между боевиками палестинского движения ХАМАС и Израилем 7 октября.

Ранее стало известно, что армия Израиля готовится к полномасштабной наземной операции в секторе Газа.

Боевики палестинского движения ХАМАС атаковали Израиль 7 октября. Они захватили несколько приграничных поселений, убили сотни человек и взяли заложников. Армия обороны Израиля вытеснила боевиков со своей территории, нанесла мощный удар по сектору Газа и взяла его в осаду. Очередное обострение конфликта между палестинцами и Израилем, который длится несколько десятилетий, уже стало самым кровопролитным за все время. Гуманитарная ситуация в осажденном секторе Газа близка к катастрофической.



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