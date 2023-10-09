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Беременность приводит к постоянной перестройке мозга – исследование

новорожденный Фото: pixabay
Беременность приводит к постоянной перестройке нейронов. Новое исследование позволило по-новому взглянуть на влияние гормонов на поведение, сообщает Zakon.kz.

Исследование на мышах показало, что родительские инстинкты у них запускаются изменениями в мозге, которые происходят в ответ на воздействие эстрогена и прогестерона на поздних сроках беременности, сообщает The Guardian.

По мнению ученых, аналогичные изменения, вероятно, происходят и в человеческом мозге. Это исследование может проложить путь к новому пониманию родительского поведения и послеродового психического здоровья.

Возглавлявший исследование в лондонском Институте Фрэнсиса Крика Джонни Кол отметил, что женский организм меняется во время беременности для подготовки к родам. Одним из примеров является выработка молока, которая начинается задолго до родов.

Исследование показало, что такая же подготовка происходит и в мозге.

Полученные результаты согласуются с результатами исследований визуализации мозга женщин, которые показывают изменения объема мозга и его активности, сохраняющиеся в течение длительного времени после беременности. Хотя Коль отметил, что "воспитание детей у людей, очевидно, гораздо сложнее".

У человека гормональные изменения – не единственное и даже не обязательно основное влияние на родительское поведение. Однако понимание изменений, происходящих в мозге, может дать новое представление о влиянии на родительскую связь и такие состояния, как послеродовая депрессия и психоз.

Гормональные изменения, по-видимому, помогают подготовить мозг родителей к реагированию на потребности младенцев с самого начала, так что грызуны-родители, как и новые родители-люди, могут как можно скорее подготовиться и проявить чуткость к своим малышам.

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