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Мир

Большую часть работы на шахтах в Нигерии выполняют дети

Большую часть работы на шахтах в Нигерии выполняют дети, фото - Новости Zakon.kz от 13.12.2024 05:40 Фото: pixabay
Растущий спрос на литий, который используют в аккумуляторах для электромобилей и накопителей энергии в Нигерии, привел к эксплуатации детей, которые из-за бедности работают на нелегальных шахтах, сообщает Zakon.kz.

По оценкам Международной организации труда более одного миллиона детей работают в шахтах и карьерах по всему миру. Эта проблема особенно остра в Африке из-за бедности и ограниченного доступа к образованию.

Африканские дети вынуждены работать помногу часов в опасных условиях. В основном их труд заключается в сортировке камней и ручной транспортировке руды. Во время этих действий они вдыхают токсичную пыль. В будущем это может привести к проблемам с дыханием и астме.

Большую часть работы на шахтах в Нигерии выполняют дети, фото - Новости Zakon.kz от 13.12.2024 05:40

Фото: pixabay

Журналисты AP сообщают, что литием они снабжают китайские предприятия. Издание стало свидетелем совершения такой сделки.

Компания, которую в этом уличили, не ответила на просьбы прокомментировать ситуацию. Но в заявлении AP посольство Китая в Абудже заявило, что китайские горнодобывающие компании в Нигерии "работают в соответствии с местными законами и правилами".

В Нигерии действуют законы, запрещающие детский труд, но их не соблюдают, поскольку в труднодоступных районах построено много нелегальных шахт.

Ранее сообщалось, что уровень смертности от медпомощи вырос за рубежом.

Аксинья Титова
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