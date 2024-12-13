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Мир

Появился первый трейлер видеоигры "Ведьмак 4": Цири в главной роли

Трейлер игры Ведьмак 4, фото - Новости Zakon.kz от 13.12.2024 14:36 Фото: скриншот youtube/ GamersPrey
Польские разработчики из CD Projekt RED показали первый CGI-трейлер The Witcher 4 ("Ведьмак 4"), сообщает Zakon.kz.

В новой части саги главной героиней станет повзрослевшая Цири. В трейлере девушка решает отправиться в темный лес, чтобы принести себя в жертву ради спасения местных жителей. Однако ведьмачка убеждает ее вернуться в деревню, после чего сама отправляется сражаться с чудовищем. В арсенале Цири будет два меча, а также зелья и другие предметы оружия, пишет Life.

Завершился трейлер голосом Геральта, который анонсировал начало новой саги.

Компания CD Projekt RED сообщила, что "Ведьмак 4" создается на движке Unreal Engine 5, а также пообещала фанатам самую масштабную игру в серии. Дата выхода пока неизвестна. По данным СМИ, это может произойти до конца 2027 года.

Ранее стало известно, что карточная игра "Гвинт" из "Ведьмака-3" выйдет в продажу в 2025 году.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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