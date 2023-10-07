Палестинские боевики начали обстреливать Израиль
Военный командир ХАМАС Мухаммад Аль-Дейф опубликовал записанное сообщение, в котором объявил об операции "Буря Аль-Аксы" и заявил, что палестинская группировка боевиков обстреляла вражеские позиции, аэропорты и военные позиции 5000 ракетами.
Армия обороны Израиля предупредила израильтян, живущих недалеко от Газы, оставаться в своих домах.
Израильская спасательная служба сообщила, что в результате ракетного обстрела из Газы в направлении Израиля в субботу утром один человек погиб и как минимум трое получили ранения.
Запуски ракет вызвали включение сирен от севера до востока Израиля.
Премьер-министр Биньямин Нетаньяху и министр обороны Йоав Галлант проводят оценку безопасности в штаб-квартире армии обороны Израиля в Тель-Авиве.
ХАМА́С ("Исламское движение сопротивления") — палестинское исламистское движение и политическая партия, правящая в секторе Газа с июля 2007 года.