Палестинские боевики начали обстреливать Израиль

Несколько боевиков из сектора Газа проникли на территорию Израиля, на территорию страны, по данным СМИ, полетели тысячи ракет. Ответственность за ракетный обстрел взяла на себя палестинская группировка ХАМАС, сообщает Zakon.kz.

Военный командир ХАМАС Мухаммад Аль-Дейф опубликовал записанное сообщение, в котором объявил об операции "Буря Аль-Аксы" и заявил, что палестинская группировка боевиков обстреляла вражеские позиции, аэропорты и военные позиции 5000 ракетами.

Армия обороны Израиля предупредила израильтян, живущих недалеко от Газы, оставаться в своих домах.

Израильская спасательная служба сообщила, что в результате ракетного обстрела из Газы в направлении Израиля в субботу утром один человек погиб и как минимум трое получили ранения.

Запуски ракет вызвали включение сирен от севера до востока Израиля.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху и министр обороны Йоав Галлант проводят оценку безопасности в штаб-квартире армии обороны Израиля в Тель-Авиве.