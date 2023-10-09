Роберт Ф. Кеннеди-младший объявил о беспартийном выдвижении на пост президента США

Наследник политической династии Кеннеди официально объявил, что будет баллотироваться в президенты США как независимый кандидат, сообщает Zakon.kz.

С речью Роберт Ф. Кеннеди-младший выступил в понедельник, 9 октября, в Филадельфии. Он официально заявил, что покинул партию демократов, которую основали его дядя и отец, Джон Ф. Кеннеди и Роберт Ф. Кеннеди, пишет The Guardian.

"Я здесь, чтобы объявить себя независимым кандидатом на пост президента Соединенных Штатов. Я здесь, чтобы присоединиться к вам и провозгласить новую декларацию независимости всей нашей страны", – заявил 69-летний политик.

Весной этого года Кеннеди-младший заявил о своем выдвижении на пост президента США от Демократической партии. Тогда он объявил, что баллотируется против Джо Байдена. Позднее политик стал участником крупного скандала, когда заявил, что COVID-19 был "нацелен на европейцев и темнокожих людей".