Роберта Кеннеди-младшего обвинили в домогательствах

Бывшая няня Элиза Куни обвинила кандидата в президенты США Роберта Кеннеди-младшего в домогательствах, сообщает Zakon.kz.

Как пишет журнал Vanity Fair, женщина работала в известной американской семье с 1998 года. Тогда ей было 23 года.

Элиза Куни рассказала, что однажды за столом Кеннеди-младший гладил ей ногу. В другой раз он начал распускать руки, когда няня возвращалась с занятий по йоге в спортивном костюме. Отмечается, что няня молчала об инциденте до 2017 года и расцвета движения #MeToo, рассказав тогда лишь матери.

"Была ли я в ужасе? Конечно. Удивилась ли я? Не особо. И не из-за имени Кеннеди, а из-за знания того, какие были порядки, особенно в мире привилегированных", – сказала мать няни Холли Куни.

Издание уточняет, что когда Кеннеди-младший в 2023 году решил баллотироваться на пост президента США, Куни рассказала о случившемся двум близким друзьям и адвокату, который счел, что бывшая няня может выдвинуть иск против кандидата, однако Элиза решительно отвергла эту возможность.

Ранее Роберт Кеннеди-младший в годовщину убийства своего дяди Джона Кеннеди пообещал демонтировать "американскую военную империю" в случае своего избрания.