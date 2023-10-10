ВОЗ призвала открыть гуманитарный коридор в сектор Газа

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает необходимым открытие гуманитарного коридора для осуществления "критически важных поставок" в Газу, сообщает Zakon.kz.

Как заявил на брифинге в Женеве официальный представитель организации Тарик Яшаревич, имевшиеся в семи крупнейших больницах сектора Газа запасы необходимых материалов исчерпаны, сообщает ТАСС.



ВОЗ направит 1 млн долларов на закупку медицинских средств, которых будет достаточно для лечения до 500 пациентов.

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Как отметил Яшаревич, по состоянию на 9 октября ВОЗ было известно о гибели в Газе шести медицинских работников. Четыре медика получили ранения. Во время атак пострадали восемь объектов здравоохранения и девять машин скорой помощи.



Официальный представитель Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) Йенс Ларке сообщил, что с субботы в Газе повреждения получили четыре школы. Дома покинули более 187,5 тыс. человек. Ожидается дальнейшее перемещение населения, поскольку боевые действия продолжаются.



