Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Израиль и Палестина #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

ВОЗ призвала открыть гуманитарный коридор в сектор Газа

ВОЗ поставки в Сектор Газа Фото: pixabay
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает необходимым открытие гуманитарного коридора для осуществления "критически важных поставок" в Газу, сообщает Zakon.kz.

Как заявил на брифинге в Женеве официальный представитель организации Тарик Яшаревич, имевшиеся в семи крупнейших больницах сектора Газа запасы необходимых материалов исчерпаны, сообщает ТАСС.

ВОЗ направит 1 млн долларов на закупку медицинских средств, которых будет достаточно для лечения до 500 пациентов.

Материал по теме

ХАМАС готов к длительной войне с Израилем

Как отметил Яшаревич, по состоянию на 9 октября ВОЗ было известно о гибели в Газе шести медицинских работников. Четыре медика получили ранения. Во время атак пострадали восемь объектов здравоохранения и девять машин скорой помощи.

Официальный представитель Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) Йенс Ларке сообщил, что с субботы в Газе повреждения получили четыре школы. Дома покинули более 187,5 тыс. человек. Ожидается дальнейшее перемещение населения, поскольку боевые действия продолжаются.


Читайте также

Электросамокаты в Узбекистане
В Узбекистане взялись за электросамокаты
дети в Китае
Старение населения: в Китае проведут общенациональный опрос по численности жителей
Военные разгромили лагерь для беженцев в Мьянме: десятки убитых
Военные разгромили лагерь для беженцев в Мьянме: десятки убитых
Данияр Кунафин
ВОЗ Израиль и Палестина
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Галкин рассказал, пожалели ли они с Пугачевой о переезде в Израиль
Галкин рассказал, пожалели ли они с Пугачевой о переезде в Израиль
Ерке Есмахан получила долгожданный подарок от мужа
Ерке Есмахан получила долгожданный подарок от мужа
Когда и какие экзамены будут сдавать казахстанские школьники в конце учебного года
Когда и какие экзамены будут сдавать школьники в конце учебного года
Нужны ли будут трудовые книжки при выходе на пенсию в Казахстане
Нужны ли будут трудовые книжки при выходе на пенсию в Казахстане
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления