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Президент Палестины призвал открыть гуманитарные коридоры для сектора Газа

война Фото: pixabay
Президент Палестины Махмуд Аббас призвал отправить гуманитарную помощь в сектор Газа и открыть гуманитарные коридоры, сообщает Zakon.kz.

Как пишет палестинское агентство WAFA, в четверг Аббас прибыл в столицу Иордании Амман, где встретился с королем Абдаллой II.

Согласно сообщению агентства, в ходе встречи с иорданским монархом лидер Палестины призвал к "прекращению израильской агрессии против палестинского народа, отправке гуманитарной и медицинской помощи в сектор Газа, обеспечению анклава водой и электричеством и открытию гуманитарных коридоров".

Кроме того, Аббас "подчеркнул необходимость перехода к политическим действиям для прекращения израильской оккупации и достижения мира". Президент Палестины призвал освободить гражданских лиц и пленных и назвал неприемлемым убийство мирных жителей с обеих сторон.

Боевики движения ХАМАС атаковали Израиль 7 октября. После беспрецедентных ракетных обстрелов израильских городов, захвата десятков человек в заложники и убийства мирных жителей в приграничных поселениях армия Израиля нанесла мощный ответный удар по сектору Газа, сровняв с землей целые кварталы, и начала его осаду. Число погибших в результате нападения ХАМАС граждан Израиля достигло 1,3 тыс. человек. В секторе Газа от ответных израильских обстрелов погибли около 1,2 тыс. человек. Десятки израильтян и иностранных граждан, в том числе посетители международного музыкального фестиваля, остаются в заложниках у боевиков.

Все новости о конфликте между Палестиной и Израилем – в этом сюжете.

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