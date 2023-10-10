События вокруг Украины: Зеленский объявил о скором открытии нового "зернового коридора"

Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский объявил на пресс-конференции в Бухаресте, что скоро откроется новый маршрут экспорта украинской сельхозпродукции — через Молдову и Румынию, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили власти в Хельсинки, подводный газопровод между Финляндией и Эстонией получил повреждения и подача газа по нему временно приостановлена. Повреждения получил также и телекоммуникационный кабель, проложенный по дну моря между двумя странами;

В Энергодаре Запорожской области удар дрона повредил трансформатор, жители города остались без водоснабжения;

До президентских выборов в марте следующего года на территории России еще одна мобилизация маловероятна. Кремль будет избегать непопулярных решений. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter;



США могут связать помощь Украине со срочным пакетом поддержки Израиля, вариант такого запроса в конгресс рассматривают в Белом доме. Некоторые конгрессмены решительно выступают против предоставления помощи Украине и столь же уверенно поддерживают ее выделение в срочном порядке Израилю.

Россия планирует отозвать ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене, бывший директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов;

Руководство парламента Румынии приняло решение об отмене заседания, на котором должен был выступить с заявлением президент Украины Владимир Зеленский в ходе его официального визита в Бухарест. Решение было принято руководством парламента Румынии в связи с тем, что ряд румынских парламентариев, в частности из националистической партии "Альянс за объединение румын", высказали накануне визита негативное отношение к украинскому президенту;

Заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия якобы хочет развязать войну на Ближнем Востоке, не имеют под собой никаких оснований.Читайте такжеХАМАС готово обсуждать перемирие, Израиль обещает войну. Что известно о ситуации в регионе. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. В ответ на вопрос, как в Кремле относятся к словам президента Украины о том, что РФ якобы стремится развязать войну на Ближнем Востоке, Песков сказал: "Негативно. Они совершенно не имеют под собой никаких оснований".

Граждане РФ, уехавшие из страны и поддержавшие киевский режим, должны осознавать, что при возвращении в Россию им "обеспечен Магадан". Такое мнение высказал спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания палаты;

Американский сенатор-республиканец Джош Хоули (от штата Миссури) заявил о необходимости перенаправить выделяемые Украине деньги в Израиль. Соответствующее предложение он озвучил на своей странице в сети X (ранее Twitter). Читайте также Евросоюз официально признал ХАМАС террористической организацией Путин: Это яркий пример провала политики США на Ближнем Востоке ВОЗ призвала открыть гуманитарный коридор в сектор Газа

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