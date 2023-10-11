Узбекистан опередил Казахстан по темпам экономического роста

Международный валютный фонд улучшил прогноз по инфляции в Узбекистане, сообщает Zakon.kz.

Согласно отчету, экономика Узбекистана в 2023 году вырастет на 5,5%, что на 0,2% выше, чем ожидалось в апреле. Прогноз роста ВВП на 2024 год остался без изменений на уровне 5,5%, сообщает Kun.uz.



По темпам экономического роста Узбекистан опережает Казахстан, Кыргызстан и Туркменистан, лишь немного уступая Таджикистану.

Для региона Ближнего Востока и Центральной Азии в целом рост ВВП по итогам года составит всего 2% – вдвое меньше, чем в прошлом году. В 2024 году ожидается незначительное ускорение – до 3,4%.

МВФ также улучшил прогноз инфляции в Узбекистане. Таким образом, вместо ожидаемых ранее 11,8% инфляция в этом году составит 10,2%, а в следующем году замедлится до 10%.

В то же время МВФ прогнозирует, что цель ЦБ по достижению 5% инфляции к 2028 году будет непростой задачей.

Кроме того, дефицит текущего счета увеличится до 4,3% и 4,6% в ближайшие два года. Ухудшение ожиданий по этому показателю может быть связано со снижением объемов трансграничных платежей в республику и расширением внешнеторгового дефицита.